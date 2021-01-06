FOX TV Yasak Elma dizisine bomba transfer güzel oyuncu kadroya dahil oldu

Son zamanlarda sıklıkla oyuncu değişiklikleriyle gündeme gelen Yasak Elma dizisindeki transferler son bulmadı. Talat Bulut'un diziden ayrılması seyirciyi isyan ettirdi. Yeniden diziye döneceği iddiaları bir umut ışığı olsa da Bulut, bu iddiaları yalanladı.