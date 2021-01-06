FOX TV Yasak Elma dizisine bomba transfer güzel oyuncu kadroya dahil oldu
Yasak Elma dizisinin kadrosuna yeni bir kadın oyuncu katıldı. Dizideki oyuncu değişiklikleri seyirciyi heyecanlandırdı.
Son zamanlarda sıklıkla oyuncu değişiklikleriyle gündeme gelen Yasak Elma dizisindeki transferler son bulmadı. Talat Bulut'un diziden ayrılması seyirciyi isyan ettirdi. Yeniden diziye döneceği iddiaları bir umut ışığı olsa da Bulut, bu iddiaları yalanladı.
Talat Bulut'un yeniden Yasak Elma kadrosuna katılmayacak olması seyirciyi üzdü. Fakat yeni bir bomba isim Yasak Elma'nın kadrosuna dahil oldu. Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu dizinin yeni kötüsü olacak.
Öyle Bir Geçer Zamanki, Kiraz Mevsimi, Kuzgun ve Yeni Hayat dizisinde rol alan Nilperi Şahinkaya Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Cansu rolüne hayat verecek olan Şahinkaya, Hasan Ali'nin ölen eşi Filiz'in yeğeni olarak ekibe katılacak.