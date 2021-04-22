BIST 1.313
DOLAR 8,31
EURO 10,01
ALTIN 481,41

FOX TV Yasak Elma dizisinde bir ölü bir yaralı! Başrol diziden ayrılıyor

FOX TV Yasak Elma dizisinde bir ölü bir yaralı! Başrol diziden ayrılıyor

FOX TV'nin Yasak Elma dizisinde ortalık karışıyor. Dizide bir ölüm bir de yaralı ortaya çıkacak. Başrollerden birinin ayrılacağı konuşuluyor.

FOX TV Yasak Elma dizisinde bir ölü bir yaralı! Başrol diziden ayrılıyor

Barış Kılıç'ın yeniden döndüğü dizi Yasak Elma'da yaşanacak bir ayrılık herkesi şoke edecek. Entrikası bol dizide ortalık fena karışacak gibi duruyor... Kulislerde konuşulana göre Yasak Elma dizisinden bir başrol oyuncusu ayrılacak.

110
FOX TV Yasak Elma dizisinde bir ölü bir yaralı! Başrol diziden ayrılıyor

Hatta bu ayrılığın Ender veya Şahika olacağı iddiaları dilden dile dolanıyor. Fakat Barış Kılıç'ın yeniden diziye girmesi ayrılacak başrolün Şevval Sam olma ihtimalini de düşürüyor.

210
FOX TV Yasak Elma dizisinde bir ölü bir yaralı! Başrol diziden ayrılıyor

İddialara göre, yeni bölümde yaşanacak bir kaza ile dizi ekrana hem ölüm hem de yaralı bir oyuncu getirecek. 

310
FOX TV Yasak Elma dizisinde bir ölü bir yaralı! Başrol diziden ayrılıyor

Ölünün Ender karakterini canlandıran Şevval Sam ya da Şahika'ya hayat veren Nesrin Cevadzade olacağı kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Ancak dizi ekibinden konuyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

410