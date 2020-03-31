FOX TV Yasak Elma dizisi final yapıyor iddiası ortalığı karıştırdı Eda Ece hayranları üzdü
FOX TV ekranlarının bir numaralı dizisi Yasak Elma'nın final yapacağı iddiası ortalığı karıştırdı. Yasak Elma'da Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, açıklamalarıyla seyircinin kafasını karıştırdı.
Pazartesi akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma, yayımlanmayınca seyirci panik oldu. Bir anda dizinin izleyicileri 'Yasak Elma neden yok' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınının Türkiye'de de giderek artmasıyla bazı dizi setleri çekimleri ara verdi. Yasak Elma da o dizilerden biri oldu.
Dizinin başarılı oyuncuları Şevval Sam, Eda Ece gibi birçok oyuncu, koronavirüs tedbirleri kapsamında dizilerin çekimlerinin durdurulmasını istemişti. Yasak Elma dizisinin yapımcıları, oyuncuların bu çağrısına yanıt verdi ve dizinin çekimleri geçici süre ile durdu.
Yasak Elma dizisinin yeni bölümlerinin ne zaman yayımlanmaya başlayacağı ise merak konusu oldu. Fakat dizinin yeni bölümleri için resmi bir açıklama henüz gelmedi.
Dizinin Yıldız'ı Eda Ece'nin ise arkadaşı şarkıcı Zeynep Bastık ile yaptığı canlı yayın sohbetinde söyledikleri ise dizinin fenomenlerinin kafasını karıştırdı.