FOX TV Yasak Elma dizisi final mi yapıyor? Eda Ece'den kafa karıştıran açıklama

Pazartesi akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma, yayımlanmayınca seyirci panik oldu. Bir anda dizinin izleyicileri 'Yasak Elma neden yok' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınının Türkiye'de de giderek artmasıyla bazı dizi setleri çekimleri ara verdi. Yasak Elma da o dizilerden biri oldu.