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FOX TV sunucusu Fulya Öztürk ikinci kez koronavirüse yakalandı işte son durumu

FOX TV sunucusu Fulya Öztürk ikinci kez koronavirüse yakalandı işte son durumu

FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk ikinci kez koronavirüse yakalandı. Hastanede tedavi altına alınan Fulya Öztürk'ün programını Psikolog Esra Ezmeci sundu.

FOX TV sunucusu Fulya Öztürk ikinci kez koronavirüse yakalandı işte son durumu

FOX TV'de hafta içi her gün yayınlanan Fulya İle Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk’e Covid 19 teşhisi kondu. Geçtiğimiz hafta perşembe günü canlı yayından sonra aniden rahatsızlanan genç sunucu atar topar hastaneye kaldırıldı. Yapılan tedavilerin şimdilik sonuç vermediği ve genç sunucunun durumunun stabil olduğu öğrenildi. Fulya Öztürk’ün sunucu koltuğuna canlı yayında Psikolog Esra Ezmeci oturdu.

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FOX TV sunucusu Fulya Öztürk ikinci kez koronavirüse yakalandı işte son durumu

Daha önce de koronavirüse yakalanan ve ağır geçiren başarılı sunucu, aynı belirtileri tekrar yaşayınca test yaptırdı.Test sonucu pozitif çıkan Öztürk, apar topar hastaneye kaldırıldı.

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FOX TV sunucusu Fulya Öztürk ikinci kez koronavirüse yakalandı işte son durumu

 “Canım yanıyor. Rabbime sığınıyorum”

Hastalığı yine ağır geçiren Fulya Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Canım yanıyor. Rabbime sığınıyorum” ifadelerini kullandı.

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FOX TV sunucusu Fulya Öztürk ikinci kez koronavirüse yakalandı işte son durumu

Ünlü sunucu, 2020 yılında da koronavirüse yakalanmış ve ağır bir şekilde geçirmişti.

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