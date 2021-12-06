FOX TV sunucusu Fulya Öztürk ikinci kez koronavirüse yakalandı işte son durumu

FOX TV'de hafta içi her gün yayınlanan Fulya İle Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk’e Covid 19 teşhisi kondu. Geçtiğimiz hafta perşembe günü canlı yayından sonra aniden rahatsızlanan genç sunucu atar topar hastaneye kaldırıldı. Yapılan tedavilerin şimdilik sonuç vermediği ve genç sunucunun durumunun stabil olduğu öğrenildi. Fulya Öztürk’ün sunucu koltuğuna canlı yayında Psikolog Esra Ezmeci oturdu.