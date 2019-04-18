Fox TV sevilen dizinin fişini çekti! Final tarihi belli oldu

Son zamanlarda sevilen dizilerin final yapma kararı almasına bir yenisi daha eklendi. Fox TV'de yayın hayatına başlayarak ilk bölümlerinde oldukça eleştiri konusu olan bir dizi, tepkilere rağmen geniş bir hayran kitlesi kazanmış ve reyting yarışında da zirveye oynamıştı. Ancak kanal yetkilileri flaş bir karar alarak dizinin final yapması için harekete geçti.