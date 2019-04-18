Fox TV sevilen dizinin fişini çekti! Final tarihi belli oldu
FOX TV, yayınlandığı günlerde reyting yarışında günden güne gerileyen dizinin fişini çekince hayranları isyan etti.
Son zamanlarda sevilen dizilerin final yapma kararı almasına bir yenisi daha eklendi. Fox TV'de yayın hayatına başlayarak ilk bölümlerinde oldukça eleştiri konusu olan bir dizi, tepkilere rağmen geniş bir hayran kitlesi kazanmış ve reyting yarışında da zirveye oynamıştı. Ancak kanal yetkilileri flaş bir karar alarak dizinin final yapması için harekete geçti.
Başrollerinde Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan'ın bulunduğu, kadrosunda ise Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu ve Alp Akar'ın yer aldığı Bizim Hikaye dizisinin final yapma kararı alındı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre 2017 yılında yayın hayatına başlayan dizinin 30 Mayıs'ta ekranlara veda edeceği öğrenildi.
Yönetmenliğini Koray Kerimoğlu'nun üstlendiği ve ABD'de büyük etki yaratmış 'Shameless' dizisinin uyarlaması olan dizinin 30 Mayıs'ta final yapacak olmasını duyan takipçiler, bu duruma adeta isyan etti. Öte yandan Bizim Hikaye'nin 66. bölümü bu akşam 20:00'da ekranlara gelecek.
Peki Bizim Hikaye son bölüm ne oldu?
Bizim Hikaye'nin geçtiğimiz Perşembe günü yayınlanan 65. bölümünde, Elibollara zenginlik sorunlarla birlikte gelir.