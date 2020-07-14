FOX TV Sen Çal Kapımı yıldızı Hande Erçel leoparlı bikinisiyle pozunu verdi

FOX TV ekranlarının yeni romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Hande Erçel, dizi haricinde sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Erçel, son olarak ise seksi bikinisiyle beraber çekildiği fotoğrafını Instagram'a yükledi.