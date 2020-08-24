FOX TV Sen Çal Kapımı yıldızı Hande Erçel Kerem Bürsin'e kayıtsız kalamadı
Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızları Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in aşk iddiaları gündemden düşmüyor, Bürsin'in kas şovu yaptığı pozuna Erçel kayıtsız kalamadı.
Murat Dalkılıç ile ayrılan Hande Erçel'in adı sürekli olarak rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılmaya devam ediyor. Dizideki performansları ve uyumlarıyla kendilerinden söz ettiren Kerem Bürsin ve Hande Erçel, sosyal medya üzerinden de bu uyumu gösterdikleri paylaşımlarda bulunuyor.
Özellikle dizi çekimi sırasında yaptıkları paylaşımlarla takipçileriyle etkileşim halinde olan ikiliden Kerem Bürsin, spor salonunda çalışma yaparken çekilmiş bir karesini paylaştı ve kaslarını ortaya çıkardı. Hande ise bu poza sessiz kalamadı.
Bürsin'in bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni gelirken yapılan yorumlar arasında Hande Erçel'in de bulunması dikkat çekti.
Erçel dizideki partnerinin bu karesine emojilerden oluşan bir yorumda bulundu. Güzel oyuncu, Bürsin'in pozuna kuru kafa ve hayalet emojileri koydu.