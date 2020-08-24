FOX TV Sen Çal Kapımı yıldızı Hande Erçel Kerem Bürsin'e kayıtsız kalamadı

Murat Dalkılıç ile ayrılan Hande Erçel'in adı sürekli olarak rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılmaya devam ediyor. Dizideki performansları ve uyumlarıyla kendilerinden söz ettiren Kerem Bürsin ve Hande Erçel, sosyal medya üzerinden de bu uyumu gösterdikleri paylaşımlarda bulunuyor.