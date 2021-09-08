Fox Tv Sen Çal Kapımı final bölümünde sürpriz son Hande Erçel 'in hamile hali

FOX Tv'de izlenme rekorları ıran Sen Çal Kapımı bu akşam final bölümüyle izleyicine veda ediyor. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi, final yapmaya hazırlanıyor. Bu akşam yayınlanacak olan Sen Çal Kapımı dizisinin final bölümünde izleyenleri büyük sürprizler bekliyor. sosyal medyaya düşen çekim karelerinde Eda karakterini canlandıran oyuncu Hande Erçel'in hamile görüntüsü, oldukça büyük gözüken göbeği herkesin dikkatini çekti.