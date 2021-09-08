Fox Tv Sen Çal Kapımı final bölümünde sürpriz son Hande Erçel 'in hamile hali
FOX TV Sen Çal Kapımı dizisi bugün final bölümüyle ekranlara veda edecek. Sevilen dizinin final bölümünde ise seyirciyi pek çok sürpriz bekliyor. Sen Çal Kapımı'nın final bölümü 8 Eylül Çarşamba yani bu akşam ekrana gelecek.
FOX Tv'de izlenme rekorları ıran Sen Çal Kapımı bu akşam final bölümüyle izleyicine veda ediyor. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi, final yapmaya hazırlanıyor. Bu akşam yayınlanacak olan Sen Çal Kapımı dizisinin final bölümünde izleyenleri büyük sürprizler bekliyor. sosyal medyaya düşen çekim karelerinde Eda karakterini canlandıran oyuncu Hande Erçel'in hamile görüntüsü, oldukça büyük gözüken göbeği herkesin dikkatini çekti.
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı, Fox TV'nin romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı dizisi 52. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.
Serkan ve Eda'nın macerası sona ererken neler yaşanacak izleyicilerin merak konusuyken final bölümünden ortaya çıkan kareler şok etkisi yarattı.
Hande Erçel'in canlandırdığı Eda karakterinin hamilelik hali, sosyal medyada 'normalden fazla' bulundu ve doğal olmadığı yönünde yorumlar aldı. Hande Erçel'in göbeği gereğinden fazla büyük olmasıyla eleştirildi.