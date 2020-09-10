FOX TV Sen Çal Kapımı dizisine sürpriz konuk yakışıklı oyuncu ekibe katıldı
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerinde olduğu Sen Çal Kapımı dizisinde şaşırtan bir sürpriz transfer gerçekleşti.
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'i buluşturan, yayımlandığı ilk günden beri dillerden düşmeyen dizi Sen Çal Kapımı FOX TV ekranlarında birçok dizinin günü değişmesine rağmen aynı şekilde devam ediyor. Kanalın reytinglerde yüzünü güldüren dizisi ise ekibe katılan yakışıklı oyuncuyla adından daha söz ettirecek gibi duruyor.
Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi ve dahil olduğu Sen Çal Kapımı dizisi hakkında ilk açıklamalarını yaptı. 'Sen Çal Kapımı' dizisine konuk oyuncu olarak gireceğini söyleyen Gurur Aydoğan, şunları dile getirdi:
"Uzun süredir ekranlardan uzak kalmıştım. Böyle güzel ve başarılı bir projeden teklif gelince kabul ettim. Yaşanan bu zor süreç ve alışmaya çalıştığımız normalleşme sürecinde tekrar ekranlarda olacağım için de ayrıca mutluyum.''
Gurur Aydoğan: 8 Kasım 1988 yılında İstanbul'da doğan Türk oyuncudur. Babası Latif Demirbağ, annesi Oya Aydoğandır.