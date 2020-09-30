Fox TV Sen Çal Kapımı dizisine Diriliş Ertuğrul'dan bomba transfer

İlk bölümü 8 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Altan Dönmez’in oturduğu Sen Çal Kapımı dizisi kısa sürede seyircinin ilgisini çekmeyi başardı. Romantik komedi olan diziye sürpriz bir isim dahil oldu.