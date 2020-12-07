FOX TV Sen Çal Kapımı dizisinde olay ayrılık İlayda Çevik geldi ünlü oyuncu ayrıldı
Sen Çal Kapımı dizisine son olarak İlayda Çevik katıldı. Fakat İlayda Çevik'in gelişi ünlü oyuncunun ayrılmasına neden oldu.
FOX TV dizisi Sen Çal Kapımı reyting krizi yaşadı. Yayın günü çarşamba akşamından cumartesiye alınan dizi, düşen reytingleri toplamaya çalışıyor. Bu esnada da dizide de oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor.
Sen Çal Kapımı dizisine son olarak İlayda Çevik katıldı. Balca isimli bir karakteri oynayan Çevik’in dizideki rolü de ortaya çıktı. Yeni yayımlanan tanıtımla birlikte Balca’nın, Selin’in yerine göz diktiği görülüyor.
İddialara göre, İlayda Çevik'in Sen Çal Kapımı dizisine gelişi Bige Önal'ın diziden ayrılmasına işaret. Eda’nın işe yeni birisini almasının da Selin karakterinin hikayeden çıkabileceği tahminlerini büyütüyor.
Öte yandan Sen Çal Kapımı dizisindeki değişiklikler sosyal medyada geniş yankı buluyor. Dizide başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yanı sıra adından Bige Önal adından söz ettiriyor.