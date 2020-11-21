FOX TV Mucize Doktor'un yıldızı Seda Bakan koronavirüse yakalandı açıklama geldi
Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncularından Seda Bakan, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüse yakalandığını duyurdu.
FOX TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'da doktor Ferda'yı canlandıran 35 yaşındaki Seda Bakan'ın rutin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.
Durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan başarılı oyuncu, koronavirüse yakalandığını şu açıklama ile duyurdu:
"Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz Covid test sonucum pozitif çıktı. Şu anda grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum.''
''Ailemin diğer üyeleri ve bebeğimiz çok iyi şükürler olsun. İnşallah fazla zarar görmeden atlatırız. Herkes kendine çok daha fazla dikkat etsin.''