FOX TV Mucize Doktor'dan beklenmedik ayrılık 'Birden başlar birden biter' dedi gitti
Mucize Doktor dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sosyal medya hesabından veda paylaşımı yapan ünlü oyuncu dizinin hayranlarını üzdü.
Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor, yayımlanan yeni bölümüyle de ilgiyle izlendi.
FOX TV'nin sevilen dizi Mucize Doktor'da ise bir ayrılık yaşandı. Kimsenin beklemediği veda seyirciye sürpriz oldu. Dizide ilk bölümden bu yana Güneş karakterini canlandıran Korhan Herduran Mucize Doktor'a veda etti.
Sosyal medya hesabından oyuncu arkadaşlarıyla çektirdikleri fotoğrafları paylaşan oyuncu şunları yazdı:
"Evet bir şekilde geldik Mucize Doktor serüveninin sonuna. İsmi gibi bizi mucizelere tanık eden bir proje oldu.''
''Rol arkadaşlarım dostlarım oldu, birlikte oynamaya can attık, Berhayat Hastanesi'ne birlikte can verdik. Kamera arkasındaki tüm ekip alkışın çoğunu hak ediyor. Kendi adıma hepsini alkışlıyorum.''