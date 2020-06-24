FOX TV Mucize Doktor'daki Hayal Köseoğlu'dan bomba itiraflar bikinili yakalanmıştı

Kilosunun Mucize Doktor setinde sürekli konuşulan bir konu olduğunu dile getiren Köseoğlu şunları söyledi:

''Mucize Doktor setinde tam bir arkadaşlık ortamı var. Oyuncuların birbirleri ile iletişimleri çok iyi ve herkes çok iyi geçiniyor, birbirlerine de özel hayatlarındaki sıkıntıları açıyor.''