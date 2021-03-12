FOX TV Mucize Doktor'da şaşırtan değişiklik! Mucizeler geri dönüyor

FOX TV'nin sevilen dizisi yayımlandığı ilk bölümünden itibaren büyük bir ilgiyle izlendi. Geçtiğimiz yıllarda reytingleri alt üst edip sürekli olarak zirveye yerleşmeyi başardı. Fakat Mucize Doktor, bu sezon reytinglerini kaybetmeye başladı.