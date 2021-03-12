FOX TV Mucize Doktor'da şaşırtan değişiklik! Mucizeler geri dönüyor
FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisiyken düşüşe geçen Mucize Doktor dizisinde flaş bir değişiklik yaşandı.
FOX TV'nin sevilen dizisi yayımlandığı ilk bölümünden itibaren büyük bir ilgiyle izlendi. Geçtiğimiz yıllarda reytingleri alt üst edip sürekli olarak zirveye yerleşmeyi başardı. Fakat Mucize Doktor, bu sezon reytinglerini kaybetmeye başladı.
Artık zirvedeki yerine yalnızca yaklaşmaya çalışan dizi Mucize Doktor'da geçtiğimiz günlerde flaş bir değişiklik yaşandı.
'Mucize Doktor' dizisinin yönetmeni Aytaç Çiçek, yapımın yeni projelerine hazırlık aşamasına girmesi nedeniyle koltuğunu Yağız Alp Akaydın’a devretti.
Akaydın, ''Mucize Doktor''un 54. bölümden itibaren yönetmen koltuğuna oturmaya başladı.