FOX TV Mucize Doktor'da başrol diziden ayrılıyor duyan herkes isyan etti
FOX TV'deki Mucize Doktor dizisindeki ayrılık izleyicileri çok üzdü. İlk bölümden beri yer alan oyuncu diziye veda ediyor.
Geçtiğimiz sezon reytingleri elinde tutan dizi Mucize Doktor, bu sezon kan kaybetti. Yeni sezonda başlayan dizilerin gerisinde kalan Mucize Doktor dizisinde yaprak dökümü başladı. Geçtiğimiz haftalarda dizide ilk bölümden bu yana Güneş karakterini canlandıran Korhan Herduran Mucize Doktor'a veda etti.
Şimdilerde ise yine dizinin ilk bölümünden bu yana yer alan usta isim veda için hazırlanıyor. Reytinglerde kayba uğrayan dizi, final yapmıyor fakat oyuncu kısıtlamasına gidiliyor.
Mucize Doktor dizisindeki yaşanacak ayrılık haberi ise izleyicileri çok üzdü. Reha Özcan, Mucize Doktor dizisine veda ediyor. Şubat’ın ilk haftası son kez sete çıkacak Özcan daha sonra ekipten ayrılacak.
İlk bölümden bu yana canlandırdığı Adil karakteri ile büyük beğeni toplayan Reha Ercan, yol gösterici ve öğretici bir rolü canlandırıyordu.