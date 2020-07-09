FOX TV Mucize Doktor'a yeni sezonda sürpriz transfer!
FOV TV Mucize Doktor'a yeni sezonda sürpriz bir isim kadroya dahil oldu. Hakan Kurtaş, Doruk rolüyle Mucize Doktor'da.
Mucize Doktor dizisi Eylül 2. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sezonu erken kapatan Mucize Doktor'a, Seda Bakan'ın ardından Hakan Kurtaş da katıldı. Hakan Kurtaş, Mucize Doktor dizisinde Doktor Doruk rolünü canlandıracak.
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Koronavirüs salgınından dolayı Mart ayında sezonu noktalayan Mucize Doktor'un çekimlerine önümüzdeki günlerde yeniden başlanacak.
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Taner Ölmez'in Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'un yeni sezonuna sürpriz karakterler de katılacak.
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Hakan Kurtaş, doktor doruk rolünü canlandıracak
Mucize Doktor'da Doruk karakterine hayat verecek sevilen oyuncu Hakan Kurtaş, dizinin 29. bölümünden itibaren FOX ekranlarında olacak.
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