FOX TV Mucize Doktor yıldızı Taner Ölmez'den bomba itiraf! 'Çok direndim'
FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'da Ali Vefa karakterine hayat veren Taner Ölmez'in bir dönem Star TV'de yayımlanan Medcezir dizisi üzerinden yapımcılara söyledikleri olay oldu.
Son olarak FOX TV ekranlarında yayımlanan Mucize Doktor dizisinde otizmli bir doktor olan Ali Vefa karakteri ile izleyici karşısına çıkan Taner Ölmez, şimdilerde Star TV ekranlarında yeniden tekrar bölümleri yayımlanan Medcezir dizisinde rol almıştı.
Medcezir dizisinde birçok ünlü isimle bir arada rol alan Taner Ölmez, o dönemde başarılı performansıyla da herkesin dikkatini çekmiş, dizi yapımcılarından tam not almıştı. Hatta ardından BluTV'de yayımlanan bir internet dizisi olan Dudullu Postası'nda rol aldı.
Yakışıklı oyuncu Dudullu Postası dizisinde de Medcezir'deki rol arkadaşı Hazar Ergüçlü ile beraber oynadı. Kadrosunda Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Mine Tugay gibi birçok ünlü ismi barındıran dizide Mert Serezli rolüyle uzun süre konuşuldu.
Taner Ölmez, son dizisi Mucize Doktor'da ise zirveye çıktı. Her bölüm izleyiciye duygu dolu anlar yaşatan Ölmez, Medcezir dizisine nazaran izleyicilerin karşısına bambaşka biri olarak çıktı.