FOX TV Mucize Doktor yıldızı Hayal Köseoğlu paylaştı beğeni yağdı

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'nin de mücadele ettiği bu günlerde birçok kişi evlere kapandı. Ünlü isimler de salgının yayılmaması için 'Hayat eve sığar, evde kal' çağrısında bulunarak hayranlarına seslendi. Bu isimlerden biri de FOX TV ekranlarında yayımlanan, reyting rekortmeni dizi Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu'ndan geldi.