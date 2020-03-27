FOX TV Mucize Doktor yıldızı Hayal Köseoğlu paylaştı beğeni yağdı
FOX TV ekranlarında ilgiyle izlenen dizisi Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Köseoğlu, karantina günlerinde 'Cesaretlerini hayranlıkla izliyorum' diyerek Mucize Doktor dizisine de gönderme yaptı.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'nin de mücadele ettiği bu günlerde birçok kişi evlere kapandı. Ünlü isimler de salgının yayılmaması için 'Hayat eve sığar, evde kal' çağrısında bulunarak hayranlarına seslendi. Bu isimlerden biri de FOX TV ekranlarında yayımlanan, reyting rekortmeni dizi Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu'ndan geldi.
Mucize Doktor dizisinde bir hemşireye hayat veren Hayal Köseoğlu, sağlık çalışanlarını es geçmedi. Sosyal medya hesabı Instagram'dan karantina sürecinin önemini vurgulayan bir paylaşımda bulundu. Sağlık çalışanlarının yaptıkları işin önemini vurgulayan Köseoğlu, şunları yazdı:
"Eğer gerçekten oynadığım karakter olsaydım, bu süreçte evimin güvenli sınırlarının içinde kendimi korumaya almış olamayacaktım. Kendilerini dünyamızın geleceği için tehlikeye atan tüm sağlık çalışanlarımıza kalbimin en derinliklerinden teşekkür edip, cesaretlerini hayranlıkla izliyorum."
Öte yandan Hayal Köseoğlu'nun geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmesi dikkatlerden kaçmamıştı.