FOX TV Mucize Doktor yıldızı Hayal Köseoğlu dansıyla sosyal medyayı salladı!
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Mucize Doktor'un güzel oyuncusu Hayal Köseoğlu, Instagram hesabında evinin bahçesinde yaptığı dansı paylaştı.
Koronavirüs önlemleri sebebiyle set çekimleri durdurulan Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından sık sık paylaştığı dans videosuna bir yenisini daha ekledi ve takipçileriyle paylaştı. Köseoğlu, danslarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Instagram hesabından paylaştığı cesur pozları ve dansları gündeme gelen Hayal Köseoğlu, Dans eğitimi alan Köseoğlu, koronavirüs salgınından dolayı evinden çıkmadığı için bahçeye çıkıp dans etti. Oyuncu bu anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Hayal Köseoğlu, Mart ayında Akustik Hane'nin konuğu olarak çeşitli şarkılar söylemiş ve herkesi kendine hayran bırakmıştı.
Zerrin Tekindor ve Özge Özder, Köseoğlu'nun şarkı performansına kalp emojileri ve "İşte bu" diyerek beğendiklerini göstermişti.