FOX TV Mucize Doktor yıldızı Hayal Köseoğlu dansıyla sosyal medyayı salladı!

Instagram hesabından paylaştığı cesur pozları ve dansları gündeme gelen Hayal Köseoğlu, Dans eğitimi alan Köseoğlu, koronavirüs salgınından dolayı evinden çıkmadığı için bahçeye çıkıp dans etti. Oyuncu bu anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.