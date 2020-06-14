FOX TV Mucize Doktor kadrosundan çıkarıldı Özge Özder'den flaş açıklama
FOX TV'nin en sevilen dizisinde flaş bir ayrılık yaşandı. Başarılı oyuncu dizi kadrosundan çıkarıldı, Özge Özder açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde Mucize Doktor dizisinde Kıvılcım karakterine hayat veren Özge Özder'in diziden ayrıldığı haberleri yayılmış, dizinin sevenleri ve Özder'in hayranları isyan etmişti. Sosyal medya hesaplarından Özge Özder'e mesaj yağdı.
Hayranları, Özge Özder'in diziden ayrıldığını duyunca başarılı oyuncuya kızdı. 'Mucize Doktor' dizisinden ayrılan ünlü oyuncu bu kararın kendisine ait olmadığını ve yapım şirketi tarafından kadrodan çıkarıldığını açıkladı.
FOX TV ekranlarında yayınlanan MF Yapım imzalı Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrılan oyuncu Özge Özder sosyal medyadan açıklama yaptı. Özder, kadrodan çıkmasının kendi kararı olmadığını şu sözlerle aktardı:
''Canlarım, ulaşabildiğiniz her mecradan bana yazıyorsunuz ve bana kızıyorsunuz ama mucize doktor un Kıvılcım ile ilgili aldığı karar benim kararım değil! Çıkan haberlerde ki “ayrıldı” başlığı çok yanıltıcı. Karar benim değil ve sizden çok daha fazla üzgünüm.. Sevgilerimle''