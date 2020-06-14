FOX TV Mucize Doktor kadrosundan çıkarıldı Özge Özder'den flaş açıklama

''Canlarım, ulaşabildiğiniz her mecradan bana yazıyorsunuz ve bana kızıyorsunuz ama mucize doktor un Kıvılcım ile ilgili aldığı karar benim kararım değil! Çıkan haberlerde ki “ayrıldı” başlığı çok yanıltıcı. Karar benim değil ve sizden çok daha fazla üzgünüm.. Sevgilerimle''