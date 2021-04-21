FOX TV Masumiyet yıldızı Serkay Tütüncü'den aldatılma itirafı! 'Sorun değil...'
Çarşamba akşamları FOX TV'de yayımlanan Masumiyet dizisinin yıldızı Serkay Tütüncü'den aldatılma itirafı geldi.
Masumiyet dizisinin iki yıldızı Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan, Onedio'nun soru cevap etkinliğine katıldı. İkilinin eğlenceli halleri kameralara yansırken Serkay Tütüncü'nün aldatılma sorusuna verdiği cevap herkesin dikkatini çekti.
''Diziniz aldatılma üzerine. Siz hiç aldatıldınız mı?'' sorusu yöneltilen Serkay Tütüncü, şu yanıtı verdi:
''İlişkilerimde özensiz olduğum durumlar oldu. Aldatılmış olabilirim. Aldatılmışsam da sorun değil yani''
Serkay Tütüncü'nün yanıtı şaşırtırken İlayda Alişan aynı soruya 'Aldatıldım mı inanın hiç bilmiyorum. Aldatıldıysam da haberim yok. Umarım aldatılmamışımdır' yanıtını verdi.
Masumiyet dizisinde hayat verdiği İlker karakteri ile sık sık eleştiri oklarının hedefi olan ve sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki alan Serkay Tütüncü, konuyla ilgili ''İlk başlarda çok fazla tepki vardı. Son haftalarda tepkiler azaldı'' dedi.