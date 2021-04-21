''Diziniz aldatılma üzerine. Siz hiç aldatıldınız mı?'' sorusu yöneltilen Serkay Tütüncü, şu yanıtı verdi:

''İlişkilerimde özensiz olduğum durumlar oldu. Aldatılmış olabilirim. Aldatılmışsam da sorun değil yani''