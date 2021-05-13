FOX TV Masumiyet dizisinin yapım şirketine Hülya Avşar baskını! Finalden böyle dönüldü
FOX TV'de yayımlanan Masumiyet dizisi için son karar sezon finaliydi. Final yapacağı iddia edilen dizinin arka planı ortaya çıktı. Finalden Hülya Avşar sayesinde geri dönüldü.
FOX TV ekranlarında Hülya Avşar, Deniz ÇAkır, Mehmet Aslantuğ, İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü gibi isimlerin yer aldığı Masumiyet dizisi ilk başlarda seyircinin ilgisini bir hayli çekti. Hülya Avşar'ın seneler sonra televizyona dönmesini sağlayan yapımın hikayesi çokça merak edildi.
Fakat yayımlandığı gün itibariyle Masumiyet'in rakipleri epey güçlüydü. Masumiyet dizisi zamanla zorlanmaya başladı. Çarşamba günleri Masumiyet dizisinden daha eski yayımlanmaya başlayan dizilerin kemik izleyicileri oluştu. Masumiyet bu izleyicileri kendisine çekmeyi başaramadı.
Durum böyle olunca Masumiyet dizisi için final iddiaları aldı başını yürüdü... FOX TV, kararını açıklamakta geçikince seyirci de merak içinde kaldı. Final yapacağı söylenen Masumiyet dizisi içinse sadece sezon finalli kararı verildi.
Gelecek sezonda da FOX TV ekranlarında yayımlanmaya devam edecek dizinin ise günü değişti. Çarşamba akşamları yayımlanan dizi, Yasak Elma dizisinin sezon finali yapmasıyla pazartesi akşamları yayımlanmaya başlayacak.