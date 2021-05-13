FOX TV Masumiyet dizisinin yapım şirketine Hülya Avşar baskını! Finalden böyle dönüldü

Fakat yayımlandığı gün itibariyle Masumiyet'in rakipleri epey güçlüydü. Masumiyet dizisi zamanla zorlanmaya başladı. Çarşamba günleri Masumiyet dizisinden daha eski yayımlanmaya başlayan dizilerin kemik izleyicileri oluştu. Masumiyet bu izleyicileri kendisine çekmeyi başaramadı.