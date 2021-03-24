FOX TV Masumiyet dizisinde beklenmedik ayrılık flaş karar verildi!

Genç oyunculardan İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın'ın da yer aldığı Masumiyet her hafta yayımlandığı gün sosyal medyada da adından söz ettirmeyi başarıyor. Hatta zaman zaman magazin gündeminin de en çok konuşulan konularından haline gelebiliyor. Sette yaşanan bazı sorunlar izleyicinin de ilgisini de çekiyor.