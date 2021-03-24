FOX TV Masumiyet dizisinde beklenmedik ayrılık flaş karar verildi!
FOX TV'nin iddialı dizilerinden Masumiyet'te yaşanan erken veda şaşırttı. Beklenmeyen bir flaş karar ortaya çıktı.
Henüz tanıtımları yayımlandığı sırada herkesin merak ettiği, yayımlanmaya başlamasıyla daha ilk bölümden izleyici ekranlara kilitleyen dizi Masumiyet oldu. Deniz Çakır, Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ gibi başarılı isimlerin yer aldığı Masumiyet dizisi kanalın yüzünü güldüren yapımlardan biri oldu.
Genç oyunculardan İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın'ın da yer aldığı Masumiyet her hafta yayımlandığı gün sosyal medyada da adından söz ettirmeyi başarıyor. Hatta zaman zaman magazin gündeminin de en çok konuşulan konularından haline gelebiliyor. Sette yaşanan bazı sorunlar izleyicinin de ilgisini de çekiyor.
Sosyal medyada oldukça konuşulan dizide son olarak ise flaş bir değişiklik yaşanacak. Dizinin bugüne kadar sergilediği etkili performansta büyük pay sahibi olan yönetmen Ömür Atay, diziden ayrılarak koltuğunu devretti.
Bu beklenmedik değişikliğin nedeni de ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın kulis bilgisine göre Ömür Atay, başından bu yana projenin kurucu yönetmenliğini yaptı.