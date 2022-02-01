FOX TV Maske Kimsin Sen final yapıyor iddiası yayından kaldırılıyor mu?
FOX TV'de yayınlanan 'Maske Kimsin Sen' isimli yarışmanın 9. bölümde final yapacağı iddiası medya kulislerine bomba gibi düştü.
FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başladığı ilk günden bu yana 'satanizm ve paganizm' propagandası yapıldığı gerekçesiyle tepkiler alan ve RTÜK incelemesi başlatılan Maske Kimsin Sen yarışmasının final yapacağı iddiası medya kulilserinde yankılandı. Ünlü isimlerin maske ve kostüm ile kimliklerini gizleyerek şarkı söylediği programın 9. bölümde bitirileceği ve yayından kaldırılacağı konuşuluyor.
Geçtiğimiz günlerde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, Türk toplumunun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarına karşı adım atılacağı belirtildi. Bu kararın Maske Kimsin Sen'e yönelik olduğu öne sürüldü.
Maske Kimsin Sen'de erken final şoku: Bugün ise programla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Gazetemagazin'in paylaşımına göre 'Maske Kimsin Sen' yayından kaldırıldı. Reyting rekorları kıran yarışma, bir hafta sonra erken final yapacak.
FOX TV'de yayınlanan Maske Kimsin Sen yarışma programında 'satanist' propaganda yapıldığı iddiası ve kostümlere gelen tepkilerin ardından RTÜK daha ilk bölümün ardından inceleme kararı almıştı.