FOX TV iddialı dizisinin fişini çekti reytingler kötü geldi izleyici şok yaşadı
FOX TV'nin iddialı başlayan dizisinde yaşanan senarist krizinin ardından dizinin fişi çekildi, dizi final yapma kararı aldı.
FOX TV'nin iddialı başlayan yeni dizisi, efsane kadrosuna rağmen reytinglerde istediği sıralamaya yerleşemedi. Özellikle son iki bölümde reytinglerde dibi gören dizinin FOX TV fişini çekti, final yapıyor.
1970'lerin Türkiye'sinde geçen, başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu'nun olduğu Kurşun dizisi, FOX TV ekranlarında iddialı bir başlangıç yapmış, ekran yolculuğuna büyük umutlarla başlamıştı. Ancak son haftalarda reytinglerde büyük düşüş yaşayan dizi, ekranlara flaş bir şekilde veda ediyor.
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 5. bölümünün yayınlanmasının ardından kanal yönetimi, diziyi sonlandırma kararı aldı.
Özellikle son iki haftada reytinglerde dibi görünce FOX TV yönetimi, dizinin fişini çekti ve final yapma kararı aldı.