FOX TV iddialı dizisinin fişini çekti reytingler kötü geldi izleyici şok yaşadı

1970'lerin Türkiye'sinde geçen, başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu'nun olduğu Kurşun dizisi, FOX TV ekranlarında iddialı bir başlangıç yapmış, ekran yolculuğuna büyük umutlarla başlamıştı. Ancak son haftalarda reytinglerde büyük düşüş yaşayan dizi, ekranlara flaş bir şekilde veda ediyor.