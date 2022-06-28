FOX TV Fulya Öztürk'ün yerini doldurdu! Programı sunacak isim belli oldu
Fulya İle Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk geçtiğimiz günlerde aldığı bir kararla habere ve sahalara geri döneceğini yeni sezonda program yapmayacağını açıklamıştı. FOX TV, Fulya Öztürk'ün programı yerine gündüz kuşağında program sunacak sürpriz bir isimle anlaştı
FOX TV ekranlarında yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla yeniden habere ve sahalara dönme kararı almıştı.
Bir yıl boyunca ekranlarda bir çok insana yardım eli uzatmış, 3 cinayet soruşturmasının aydınlatılmasınada çok büyük yardımları olmuştu.
"Aklım ruhum hep haberde kaldı, yeni sezonda program yapmak istemiyorum." ifadelerini kullanan Öztürk, yeni sezonda program yapmayacağını açıklamıştı.
Yerine Esma Ezmeci Geldi!
Fulya Öztürk’ün bu kararı sonrası, FOX TV’de programı kimin sunacağı merak konusu olmuştu. Deneyimli muhabirin yeri, efsane bir isimle dolduruldu.