FOX TV El Kızı'nın Resul Bozdağlı'sı Fikret Kuşkan hastanelik oldu! Talihsiz kaza!

FOX TV’de yayınlanan El Kızı dizisinde Resul Bozdağlı olarak hayranlarının karşısına çıkan Fikret Kuşkan, kendi evinde talihsiz bir kaza yaşadı. Evinde düşerek yaralanan Fikret Kuşkan, hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Kuşkan'ın alkolun dozunu kaçırdığı için dengesini yitirdiği iddia edildi.