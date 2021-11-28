FOX TV El Kızı'nın Resul Bozdağlı'sı Fikret Kuşkan hastanelik oldu! Talihsiz kaza!
FOX TV El Kızı dizisinin Resul Bozdağlı’sı Fikret Kuşkan'ın hastanelik oldu. Kuşkan, talihsiz bir kaza yaşadı. Evinde düşerek yaralanan Fikret Kuşkan, hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Kuşkan'ın evde alkol aldığı ve bu sebeple düştüğü iddia edildi.
FOX TV’de yayınlanan El Kızı dizisinde Resul Bozdağlı olarak hayranlarının karşısına çıkan Fikret Kuşkan, kendi evinde talihsiz bir kaza yaşadı. Evinde düşerek yaralanan Fikret Kuşkan, hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Kuşkan'ın alkolun dozunu kaçırdığı için dengesini yitirdiği iddia edildi.
Elkızı dizisinde karşımıza çıkan Fikret Kuşkan, talihsiz bir olay yaşadı.
Evinde merdivenlerden düşerek yaralanan Kuşkan, Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldı.
Gerekli tetkitlerin yapılması için 1 gün müşahade altında tutulan ünlü oyuncu, ardından taburcu edildi.