FOX TV dizisi Savaşçı sessiz sedasız final yaptı seyirci şaşkına döndü
FOX'un çok izlenen asker dizisi Savaşçı'nın akıbeti merak ediliyordu. 4 sezondur ekran macerasına başarılı bir şekilde devam eden dizi 96. son bölümü ile ekrana gelmişti. Peki dizi sessiz sedasız final mi yaptı?
4 sezondur FOX TV ekranlarında Bordo Berelilerin zorlu hikayesini anlatan Savaşçı dizisi son olarak 96. bölümü ile ekranlara geldi. Seyircinin 2 haftadır yeni bölümlerini sabırsızlıkla beklediği diziden gelen son haberler kötü.
Türkiye'yi saran ve her geçen gün etkisini arttıran koronavirüs salgını nedeniyle dizi setleri bir bir durdu ve dizilerin yeni bölümlerine süresiz ara verildi. Eskişehir'de zorlu şartlarda çekilen Savaşçı dizisi de çekimlere ara vermek zorunda kalan dizilerden biri oldu.
4 sezondur ekrana gelen ve her bölümü ile sosyal medyada büyük ses getiren dizi, reyting listelerinde de kanalın yüzünü her hafta güldürmeyi başardı. Pazar akşamları rakiplerini sollayan dizi 2 haftadır yayın akışından kaldırıldı.
Dizi hakkında ortaya atılan bir iddia ise dizinin yeni bölümlerini bekleyen seyirciyi şok etti. Ülkemizi esir alan salgının ne zaman biteceği henüz bilinmiyor. Dizi setlerinin yeniden kurulması epey zaman alacak gibi görünüyor.