FOX TV dizisi Baraj'ın Nehir'i Biran Damla Yılmaz bornozuyla izleyenlere teşekkür etti
FOX TV'nin yeni dizisi Baraj'ın dikkat çeken ismi sosyal medyada olay yarattı. Baraj dizisinde Nehir karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, bornozlu ve oldukça seksi haliyle Baraj dizisinin reytingleri için izleyenlere teşekkür etti.
FOX TV ekranlarında yeni başlayan 1977 yılında yapılan, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı filmden uyarlanan dizi Baraj, izleyiciden tam puan aldı. Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Sumru Yavrucuk ve Burak Yörük'ün olduğu Baraj dizisinin en dikkat çeken ismi ise Nehir karakteriyle Biran Damla Yılmaz oldu.
Bir dönem ATV'de yayımlanan Kırgın Çiçekler dizisinde Eylül karakteriyle ününe ün katan Biran Damla Yılmaz, git gide geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Güzel oyuncu, Instagram paylaşımlarıyla herkesi mest ediyor. Son paylaşımıyla ise resmen beğeni rekoru kırdı.
Baraj dizisi daha ilk bölümlerinde reytingleri alt üst etti. Son bölümüyle ise dizinin reytingleri daha da zirveye yaklaşınca Biran Damla Yılmaz, Instagram'dan bornozlu, seksi bir fotoğrafıyla takipçilerine teşekkür etti.
hem Baraj dizisinin reytinglerde üst sıralarda yer alması hem de takipçi sayısının 2 milyona ulaşması nedeniyle takipçilerine teşekkür eden başarılı oyuncu, paylaşımının altına şu paylaşımı düştü: