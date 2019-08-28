FOX TV bombası sonunda patladı Hazer Amani Acun Ilıcalı'ya rakip oluyor
Sıla ile yaşadığı aşkla sıkça gündeme gelen ve MasterChef'in ikinci sezon kadrosundan apar topar çıkarılan ünlü şef Hazer Amani, çok konuşulacak bir rekabete imza atmaya hazırlanıyor.
Tv8'de yayınlanan MasterChef programı ile adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran, ardından Sıla Gençoğlu ile ilişkisi patlak veren Hazer Amani, Acun Ilıcalı'nın kanalındaki program ile yollarını ayırmıştı. Hazer Amani, yaptığı yeni anlaşma ile MasterChef'e rakip olarak geliyor.
Fox TV'de geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan ve MasterChef Türkiye'nin çakması olarak nitelendirilen 'The Taste Türkiye', ikinci sezonu için Hazer Amani ile anlaştı. Yapılan bu anlaşma, iki programın reyting yarışında nasıl ilerleyeceği konusunda merak uyandırdı.
Esen Hünal da kadroda: Öte yandan jüri değişikliğine giden The Taste Türkiye, Hazer Amani ile birlikte Esen Hünal'la da anlaşmaya vardı. YouTube kanalında yemek videoları çeken Hünal'ın da yarışmada nasıl bir profil çizeceği merak konusu oldu.
Yerine Danilo Zanna getirilmişti: MasterChef'te geçtiğimiz sezon jüri koltuğunda oturan Hazer Amani'nin yerine İtalyan şef Danilo Zanna getirilmiş, Acun Ilıcalı bu değişiklik nedeniyle eleştirilmişti.