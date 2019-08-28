FOX TV bombası sonunda patladı Hazer Amani Acun Ilıcalı'ya rakip oluyor

Fox TV'de geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan ve MasterChef Türkiye'nin çakması olarak nitelendirilen 'The Taste Türkiye', ikinci sezonu için Hazer Amani ile anlaştı. Yapılan bu anlaşma, iki programın reyting yarışında nasıl ilerleyeceği konusunda merak uyandırdı.