Fox Tv Aşk Mantık İntikam 5. bölüm izleyenleri şoke etti!

Çağla, Ozan’ı sevdiğini Çınar’a itiraf eder. Çağla’nın Ozan’la yakınlaşabilmesi için tüm şirket çalışanlarının da davet edildiği bir doğum günü partisi düzenlerler. Çağla’nın doğum gününde Esra ve Ozan arasında ipler gerilir. Çınar ise Esra ve Ozan arasındaki bitmek bilmeyen gerilimin nedenini merak etmektedir. Esra’ya, Ozan’la neden sürekli sürtüşme halinde olduğunu sorar. Köşeye sıkışan Esra, Çınar’a gerçekleri itiraf edecek midir?