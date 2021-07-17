Fox Tv Aşk Mantık İntikam 5. bölüm izleyenleri şoke etti!
FOX TV Aşk Mantık İntikam'ın 5. bölümü 16 Temmuz Cuma günü yayınlandı. Aşk Mantık İntikam'ın son bölümünde çatıda kilitli kalan ve eski defterleri açan Ozan’la Esra hiç beklenmedik şekilde Çağla’ya yakalandılar.
Aşk Mantık İntikam dizisinin merakla beklenen 5. bölümü Fox ekranlarında 16 Temmuz'da yayınlandı. Son bölümünde ise beklendmedik gelişmeler yaşandı. Çatıda kilitli kalan ve eski defterleri açan Ozan’la Esra hiç beklenmedik şekilde Çağla’ya yakalandılar. Ozan ve Esra durumu nasıl açıklayacaklarını bilediler.
Aşk Mantık İntikam 4. Bölümde ne olmuştu?
Çınar’ın önerisiyle Menekşe’nin lokantası "Yakındakiler" uygulamasına katılır. Ozan, Çınar’ın sürekli olarak Esra’ya ilgili davranmasından rahatsız olmaya başlar. Kendine itiraf edemese de git gide Esra’yı Çınar’dan kıskanıyordur. Menekşe’nin lokantasının kalabalıklaşmasını hazmedemeyen Zümrüt ise hemen bu işi baltalama planları yapmaya başlar.
Çağla, Ozan’ı sevdiğini Çınar’a itiraf eder. Çağla’nın Ozan’la yakınlaşabilmesi için tüm şirket çalışanlarının da davet edildiği bir doğum günü partisi düzenlerler. Çağla’nın doğum gününde Esra ve Ozan arasında ipler gerilir. Çınar ise Esra ve Ozan arasındaki bitmek bilmeyen gerilimin nedenini merak etmektedir. Esra’ya, Ozan’la neden sürekli sürtüşme halinde olduğunu sorar. Köşeye sıkışan Esra, Çınar’a gerçekleri itiraf edecek midir?
Aşk Mantık İntikam dizisinin konusu
Esra garsonluk yapmaktadır ve artık hayatın zorluğundan sıkılarak yaşam standardının değişmesi için mühendis Ozan’la mantık evliliği yapmıştır.