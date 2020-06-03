FOX Temizlik Benim İşim'de Kadir Ezildi çileden çıktı! Diskalifiye şoku yaşandı
FOX'un sevilen temizlik programı Temizlik Benim İşim'de bugünün yarışmacısı Hülya, Kadir Ezildi'yi çileden çıkarttı ve yarışmadan diskalifiye edildi.
Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı Temizlik Benim İşim'in bugün yayımlanan 198. bölümde herkesi şok eden bir gelişme yaşandı. Peki Temizlik Benim İşim'de neler yaşandı? Son bölümde ne oldu? Final bölümünde yaşanan gerilim izleyicileri şok etti.
FOX'da Kadir Ezildi'nin sunumuyla ekranlara gelen Temizlik Benim İşim yarışmacılarından Hülya, hafta içinden beri sert çıkışları ve sivri diliyle öne çıkmaya başladı ve dikkatleri üzerine çekti.
Yarışmacılardan Sevgi'nin ev temizliği gününde sert yorumlarına devam eden Hülya, konuşmalarında o kadar ileri gitti ki, Sevgi dayanamayıp gözyaşları dökmeye başlamıştı.
Bugün ise temizlik sırası kendinde olan Hülya ve diğer yarışmacılar arasında çok sert konuşmalar yaşandı. Temizliğin ardından diğer yarışmacıların Hülya'ya yaptığı eleştirilere Hülya çok daha sert tavırlarla karşılık verdi.