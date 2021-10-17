FOX tek tek bitirdi Gönül Dağı'nın karşısına dişli bir dizi çıkardı
Ekranlarda yeni sezon çok hararetli başladı. Birçok kanal yeni dizilerini ard arda yayına sokarken FOX'ta işler karıştı. Büyük umutlarla 2. sezonuna başlayan Son Yaz dizisi erken final yapmak zorunda kaldı, reytinglerde rakiplerine yenildi. Fox asıl bombayı sona bıraktı cumartesi akşamları Gönül Dağı'nı zora sokacak yeni bir dizi geliyor.
Ekranlarda reyting savaşları iyice kızıştı kanalların işi çok zor. Son zamanlarda ard arda birçok dizi için erken final kararı veren FOX, son olarak 2. sezonunda çok umutlu olduğu Son Yaz dizisini bitirme kararı aldı ve büyük ses getiren dizi erken final yaptı.
Haftanın her günü büyük rekabetin yaşandığı ekranlarda reyting listesinin tepesinde kalmak için FOX düğmeye bastı ve asıl dizi bombasını sona sakladı.
Son Yaz'ın bitmesi ile cumartesi akşamları boşta kalan FOX, yeni dizisi El Kızı için geri sayıma başladı. Çekimleri Muğla'da devam eden dizi 23 Ekim Cumartesi günü ilk ekran sınavını verecek.
Konusuna ve oyuncu kadrosuna çok güvenen El Kızı, cumartesi akşamı TRT'nin reyting rekoru kıran Gönül Dağı dizisine ve günü ikinci bitiren ATV'nin Kardeşlerim'ine rakip olacak.