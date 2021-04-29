FOX Masumiyet setinde Hülya Avşar Ertuğrul Postoğlu'nu tokatla hastanelik etti!

FOX Masumiyet setinde Hülya Avşar Ertuğrul Postoğlu'nu tokatla hastanelik etti!

Fox TV'de yayınlanan Masumiyet dizisinde Hülya Avşar'ın tek tokadıyla hastanelik olan Ertuğrul Postoğlu konuştu.

FOX Masumiyet setinde Hülya Avşar Ertuğrul Postoğlu'nu tokatla hastanelik etti!

Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, Ertuğrul Postoğlu gibi isimlerin yer aldığı Masumiyet dizisinin setinde yaşananlar herkesi şaşkına çevirmişti. Setin durmasına yol açan olayın mağduru Ertuğrul Postoğlu konuştu. 

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FOX Masumiyet setinde Hülya Avşar Ertuğrul Postoğlu'nu tokatla hastanelik etti!

Dizide ‘Hale Ilgaz’ karakterine hayat veren Avşar’ın, senaryo gereği eşi ‘İsmail Ilgaz’ rolünü oynayan Ertuğrul Postoğlu’na tokat atması gerekiyordu.

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FOX Masumiyet setinde Hülya Avşar Ertuğrul Postoğlu'nu tokatla hastanelik etti!

Postoğlu, sahnenin gerçekçi olması için Avşar’a, "Daha hızlı ve sert vur" dedi.

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FOX Masumiyet setinde Hülya Avşar Ertuğrul Postoğlu'nu tokatla hastanelik etti!

Avşar’ın çekindiğini gören oyuncu, sanatçıyı hırslandırmak için "Zaten Kartal pençesi, bir Fenerbahçeliye ne yapabilir ki?” diye sordu.

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