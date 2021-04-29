FOX Masumiyet setinde Hülya Avşar Ertuğrul Postoğlu'nu tokatla hastanelik etti!
Fox TV'de yayınlanan Masumiyet dizisinde Hülya Avşar'ın tek tokadıyla hastanelik olan Ertuğrul Postoğlu konuştu.
Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, Ertuğrul Postoğlu gibi isimlerin yer aldığı Masumiyet dizisinin setinde yaşananlar herkesi şaşkına çevirmişti. Setin durmasına yol açan olayın mağduru Ertuğrul Postoğlu konuştu.
Dizide ‘Hale Ilgaz’ karakterine hayat veren Avşar’ın, senaryo gereği eşi ‘İsmail Ilgaz’ rolünü oynayan Ertuğrul Postoğlu’na tokat atması gerekiyordu.
Postoğlu, sahnenin gerçekçi olması için Avşar’a, "Daha hızlı ve sert vur" dedi.
Avşar’ın çekindiğini gören oyuncu, sanatçıyı hırslandırmak için "Zaten Kartal pençesi, bir Fenerbahçeliye ne yapabilir ki?” diye sordu.