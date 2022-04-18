FOX gemileri yaktı yeni dizi geliyor! 8 yıl sonra ünlü oyuncu ile el sıkıştı artık kadroda
Yeni sezona iddialı giren FOX TV, sona sakladığı bombaları ard arda patlatıyor. Reyting listelerinde üst sırada yer alan bir çok diziye ekran sahipliği yapan FOX'un Gülümse Kaderine isimli yeni dizisini çok yakında ekran macerasına başlayacak. Dizinin kadrosu ile çok sağlam, özellikle 8 yıl aradan sonra yeniden ekrana dönen oyuncu bakın kim...
Yasak Elma, Mahkum, Aşk Mantık İntikam ve Evlilik Hakkında Her Şey hakkında dizileri yeni sezona bomba gibi giren FOX, son günlerde yeni dizi heyecanı yaşıyor. Kadrosunda iddialı isimleri olan Gülümse Kaderine'nin tanıtımları şimdiden olay oldu.
Çekimleri Bursa ve İstanbul'da devam eden dizi Avşar Film tarafından çekilecek. Dizinin adı ilk olarak Masum ve Güzel olarak seçilse de daha sonra Gülümse Kaderine olarak değiştirildi. Kadrosunda birçok ünlü ismi toplayan dizide asıl bomba ise çok başka.
Gülümse Kaderine dizisi ile birlikte O Hayat Benim’in unutulmayan oyuncusu Ahu Sungur sekiz yıl sonra ekrana dönüyor. Entira ve ihanet dolu senaryosu ile ekranın unutulmaz işlerinden olan O Hayat Benim 2014 yılında Fox TV’de yayınlanmış ve dönemin en iddialı yapımı olmuştu.
Her bölümüyle büyük ses getiren O Hayat Benim dizisinin dikkat çekici karakterlerinden biri de Hülya Atahan karakteriydi. Başarılı oyuncu Ahu Sungur tarafından canlandırılan Hülya Atahan, Ceren Moray’ın hayat verdiği Efsun karakteriyle sürekli savaş halindeydi ve en sonunda aklını kaybetmişti.