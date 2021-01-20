FOX dizisi Baraj'daki Zahra meğer tescilli güzelmiş!
FOX'un son haftalarda entrikanın dozunu iyice abartan dizisi Baraj'da öne çıkan karakterlerden biri de Zahra karakterine hayat veren İman Casablanca oldu. Salı akşamları yayınlanan Baraj'ın 23. bölüm fragmanı merakla beklenirken Zahra da seyircinin yakın markajında.
Salı akşamı FOX ekranlarında 22. bölümü yayınlanan dizi Baraj, entrikaları ile seyircinin başını döndürdü. Gizem Karaca'nın katılması ile birlikte yeniden yükselişe geçen dizi, konusu kadar oyuncu kadrosu ile de takip ediliyor.
Yeni oyuncuları kadrosuna dahil ederek kaybettiği seyircisini yeniden kazananan dizi, 1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı “Baraj” isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkıyor. Nazım’ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor.
Biran Damla Yılmaz, Feyyaz Duman, Burak Yörük, Gizem Karaca ve Sumru Yarucuk’un başrollerinde yer aldığı dizinin son haftalarda dikkat çeken bir ismi daha var; Zahra karakterine hayat veren İman Casablanca
Güzelliği, görüntüsü kadar oyunculuk performansı ile de çıtayı son haftalarda iyice yükselten İman Casablanca, sosyal medyanın da dün akşam gündeminde yer aldı.