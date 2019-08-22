Fotoğraftaki ünlünün kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!
Yaşıtlarına göre sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlü oyuncu Nilgün Belgün, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor.
Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanarak yaptığı programlar ve etkinliklerla ilgili takipçilerini bilgilendiriyor. Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, bu kez TBT fotoğrafı ile takipçilerinin karşısına çıktı.
Ünlü oyuncu, Büyükadana Değirmen Plajı'nda 19 yaşında çekilmiş bir siyah beyaz bikinili bir fotoğraf karesini; “Yaşım hep 19, Büyükada… Resimler siyah beyaz ama hayallerin renkli olduğu yıllar” notuyla paylaştı. Takipçileri ünlü oyuncunun fotoğrafını çok beğendiler. Fotoğrafa çok sayıda yorum geldi.
66 yaşındaki sanatçı Nilgün Belgün, katıldığı bir programda hiç kimseyi aldatmadığını, ancak 93-94 yılları arasında eşinin kendisini aldattığını itiraf etmişti.
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutladığı videoda yer alan Haldun Dormen ve diğer isimler, Nilgün Belgün’ü kendilerini kandırmakla suçlamıştı. Belgün, katıldığı programda o suçlamalara yanıt vererek, bir dönem aldatıldığını açıklamıştı.