Fotoğrafları gösterdi! Sebahattin Girgin her şeyi anlattı: Kibariye beni dolandırdı
Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık hakkında İş insanı Sebahattin Girgin ortaya attığı iddialar olay oldu.
Sık sık eşi Ali Küçükbalçık'ın ihanet haberleri ile gündeme gelen Kibariye'nin geçtiğimiz günlerde parasal sıkıntıya düştüğü haberleri çıkmıştı. Borçları yüzünden başı derde giren Kibariye'nin kapısına alacaklıların dayandığı haberi yapılmıştı.
Kibariye'nin Bodrum Gündoğan'daki villasına alacaklıların el koyup yerleştiği söylenmişti. Polis ekiplerine yapılan şikayetler sonucu evin boşaltıldığı ileri sürülmüştü. Kibariye'nin villaya 5 milyon TL fiyat biçtiği iddia edilmişti.
Kibariye’nin evinin satılık olduğunu yakın bir arkadaşının vasıtasıyla öğrendiğini söyleyen Sebahattin Girgin, "Bodrum’da yaşayan yakın bir arkadaşıma eve bakmasını rica ettim. 'Ev çok güzel kaçırma' deyince, Kibariye'yle masaya oturduk" dedi.
Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık’ın Ataşehir’deki evlerine eşiyle beraber gittiğini söyleyen iş insanı, "Bu evi iki sene önce 4.5 milyon TL'ye Kibariye Hanım'dan satın aldım. 2 milyon 300 bin TL banka borcu vardı, 2 milyon 200 bin TL'yi de onlara ödeme kaydıyla anlaştık. 500 bin TL de emlakçılara komisyon verdik..." diye konuştu.