Fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşınca hayatı değişti! Adana'ya sipariş yağıyor
29 yaşındaki 2 çocuk annesi ev hanımı Özge Bolat, yöresel organik ürünlerin yapımıyla ilgili paylaşımları sayesinde ailesinin hayatını değiştirdi.
ADANA Tilan Köyünde yetişen yöresel lezzetleri her mevsim ayrı ayrı çekerek sosyal medya hesabından paylaşan ve kısa sürede büyük ilgi gören Özge Bolat, şimdi ev ekonomisine katkı sunarak bölgede birçok kadına da ilham kaynağı oldu.
Bolat, Adana ve Kozan bölgesinde yöresel olarak hazırlanan ev yapımı erişte, turşu, salça, konserve, incir reçeli gibi lezzetlerin hazırlık ve yapım aşamasının bahçeden sofraya gelene kadar her anını cep telefonu ile görüntülüyor.
Bolat, hesabından bu ürünleri satışa sundu. Eşinin de desteğini alan genç kadın, şimdilerde siparişlere yetişmek için yoğun mesai yapıyor.
Tilan köyünde Kozan ve Adana çevresinde kadınların kendileri için hazırladığı yöresel doğal ürünlerin Bolat, internette paylaşımı ile şehir dışından yoğun ilgi gördüğünü belirtti.