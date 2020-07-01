Fortune Türkiye'nin en büyük 500 şirketini açıkladı! İlk 10'da bakın kimler var?
Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ, 89,6 milyar TL net satış geliriyle zirvedeki yerini korudu.
Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin listelendiği "Fortune 500 Türkiye Araştırması"nın 2019 sonuçları açıklandı. Bu yıl 13'üncüsü açıklanan, finansal kurumlar ve holding dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye listesinin ilk sırasında yine Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), yer aldı.
89,6 milyar TL net satış geliriyle zirvedeki yerini koruyan TÜPRAŞ'ın, Fortune 500'de yer alan şirketlerin toplam net satış gelirlerinden aldığı pay ise yaklaşık yüzde 5 oldu.
İşte listedeki ilk 10
Listeye ikinci sırada giren Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) 87,9 milyar TL net satış geliri elde ederken, 62,8 milyon TL faiz, amortisman ve vergi öncesi karı ile (FAVÖK) kar sıralamasında ise 316'ncı oldu.
Türk Hava Yolları (THY), 75 milyar 118 milyon lira net satış geliriyle üçüncü sırada yer alırken, 2009 yılından bu yana aralıksız sürdürdüğü ihracat şampiyonluğunu bu yıl da kimseye kaptırmadı.