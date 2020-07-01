Fortune Türkiye'nin en büyük 500 şirketini açıkladı! İlk 10'da bakın kimler var?

İşte listedeki ilk 10

Listeye ikinci sırada giren Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) 87,9 milyar TL net satış geliri elde ederken, 62,8 milyon TL faiz, amortisman ve vergi öncesi karı ile (FAVÖK) kar sıralamasında ise 316'ncı oldu.