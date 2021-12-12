Formula 1'de şampiyon Hamilton'ı son turda geçen Verstappen oldu

Hamilton, güçlü bir startla ilk virajı Verstappen'in önünde dönmeyi başardı ve yarışın liderliğini eline geçirdi. Fakat Verstappen, uzun düzlüğün sonunda Hamilton'a iç taraftan oldukça geç bir atak yaptı. Bu hamlenin ardından Hamilton pist dışına taşmak ve virajı kesmek zorunda kaldı. Sonrasında biraz yavaşladı ancak Verstappen'in önünde kalmaya devam etti.