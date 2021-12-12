Formula 1'de şampiyon Hamilton'ı son turda geçen Verstappen oldu
2021 Formula 1 sezonunun 22. ve son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen, Lewis Hamilton'a karşı son turdaki atağıyla kazandı ve 2021 Formula 1 dünya şampiyonu oldu.
Heyecan dolu 2021 Formula 1 sezonunun son durağı Abu Dhabi'nin Yas Marina pistiydi. Şampiyonayı ilk iki sırada götüren Max Verstappen ve Lewis Hamilton, bu yarışa eşit puanlarla geldiler ve yarışı önde bitiren isim şampiyonluğunu ilan edecekti. Bu yüzden de hafta sonunun heyecan seviyesi oldukça yüksekti.
Hamilton, güçlü bir startla ilk virajı Verstappen'in önünde dönmeyi başardı ve yarışın liderliğini eline geçirdi. Fakat Verstappen, uzun düzlüğün sonunda Hamilton'a iç taraftan oldukça geç bir atak yaptı. Bu hamlenin ardından Hamilton pist dışına taşmak ve virajı kesmek zorunda kaldı. Sonrasında biraz yavaşladı ancak Verstappen'in önünde kalmaya devam etti.
Red Bull, Hamilton'dan pozisyonu geri vermesini istese de FIA olayı incelememe kararı aldı. Böylelikle Hamilton, daha henüz ilk turda liderliği almış oldu.
Verstappen, sert hamurla lastik aşınması yaşamaya başladı ve bunu gören Red Bull, yarışın 14. turunda Hollandalı pilotu alıp sert lastiğe geçirdi. Bir tur sonra Mercedes de Red Bull'a yanıt verip Hamilton'ı pite aldı. Pit stoplardan sonra Hamilton, çok iyi bir tempo yakalamaya başladı. Fakat Verstappen, Carlos Sainz'ın arkasında çok fazla vakit kaybetti. Bir noktada fark 9 saniyeyi buldu.