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Formula 1'de korku dolu anlar! Araç alev alev yandı!

Formula 1'de korku dolu anlar! Araç alev alev yandı!

Formula 1 Avustralya Grand Prix 57. turunda Carlos Sainz'ın pilotu olduğu Ferrari aracı alev alev yandı. Şans eseri Carlos Sainz, araçtan herhangi bir yara almadan kurtuldu.

Formula 1'de korku dolu anlar! Araç alev alev yandı!

Formula 1 heyecanlı Avusturya Grand Prix'sinde son hızıyla devam ediyor. Bugün yapılan yarışın 57. turunda Ferrari pilotu Carlos Sainz tehlikeli bir kaza atlattı. 

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Formula 1'de korku dolu anlar! Araç alev alev yandı!

Yarış henüz devam ederken aracı alev almaya başlayan Carlos Sainz, herhangi bir zarar görmeden araçtan çıkmayı başardı.

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Formula 1'de korku dolu anlar! Araç alev alev yandı!

Carlos Sainz yarış dışı kalınca Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton 3. sıraya yerleşti.

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Formula 1'de korku dolu anlar! Araç alev alev yandı!

Yarışı da Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc kazandı.

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