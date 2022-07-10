Formula 1'de korku dolu anlar! Araç alev alev yandı!
Formula 1 Avustralya Grand Prix 57. turunda Carlos Sainz'ın pilotu olduğu Ferrari aracı alev alev yandı. Şans eseri Carlos Sainz, araçtan herhangi bir yara almadan kurtuldu.
Formula 1 heyecanlı Avusturya Grand Prix'sinde son hızıyla devam ediyor. Bugün yapılan yarışın 57. turunda Ferrari pilotu Carlos Sainz tehlikeli bir kaza atlattı.
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Yarış henüz devam ederken aracı alev almaya başlayan Carlos Sainz, herhangi bir zarar görmeden araçtan çıkmayı başardı.
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Carlos Sainz yarış dışı kalınca Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton 3. sıraya yerleşti.
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Yarışı da Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc kazandı.
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