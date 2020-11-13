Formula 1'de ilk antrenman turu yapıldı

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'si yapılan ilk antrenman turları ile başladı.Abone ol
9 sene sonra Türkiye'ye geri dönen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park'ta organize edilen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si 5,3 kilometrelik pistte 1,5 saat süren antrenman turlarıyla start aldı.
İlk antrenman turlarında Red Bull pilotları Max Verstappen, 1 dakika 35.077 saniyeyle en hızlı isim olurken Alexander Albon 0.241 saniye geriden gelerek takım arkadaşının gerisinde kalarak 2'nci sıraya yerleşti. 3'üncülüğü ise Verstappen'in 0.430 gerisinden gelen Ferrari pilotu Charles Leclerc elde etti.
Lewis Hamilton 15'inci sırada yer aldı
Türkiye Grand Prix'sinde şampiyonluğunu ilan ederek kariyerinin 7'nci şampiyonluğunu yaşamak isteyen Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, ilk antrenman turunda 1.40.225'lik derecesiyle 15'inci sırada yer aldı.
2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix ilk antrenman turlarında elde edilen dereceler şu şekilde:
1 Max Verstappen Red Bull 1.35.077
2 Alexander Albon Red Bull 1.35.318 0.241
3 Charles Leclerc Ferrari 1.35.507 0.430
4 Pierre Gasly AlphaTauri 1.35.543 0.466
5 Sebastian Vettel Ferrari 1.35.620 0.543
6 Daniil Kvyat AlphaTauri 1.36.738 1.661
7 Lando Norris McLaren 1.37.216 2.139
8 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1.37.503 2.426
9 Valtteri Bottas Mercedes 1.37.629 2.552
10 Esteban Ocon Renault 1.38.428 3.351
11 Nicholas Latifi Williams 1.38.508 3.431
12 Sergio Perez Racing Point 1.38.612 3.535
13 Lance Stroll Racing Point 1.39.484 4.407
14 Romain Grosjean Haas 1.40.025 4.948
15 Lewis Hamilton Mercedes 1.40.225 5.148
16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1.41.035 5.958
17 Kevin Magnussen Haas 1.41.854 6.777
18 Daniel Ricciardo Renault 1.45.156 10.079
19 Carlos Sainz McLaren 1.46.462 11.385
20 George Russell Williams 1.49.256 14.179