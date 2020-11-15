Formula 1 Türkiye Türkiye Grand Prix'si başladı! İlk virajda çarpıştılar

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix'si başladı. 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde düzenlenecek 58 turluk yarış, saat 13.10'da start aldı. Racing Point takımından Kanadalı Lance Stroll, kariyerinde ilk kez bir yarışa pole pozisyonundan başladı. Kariyerinin 7. şampiyonluğuna koşan İngiliz pilot Lewis Hamilton ise 6. cepten kalkış yaptı.