Formula 1 Türkiye Türkiye Grand Prix'si başladı! İlk virajda çarpıştılar
TÜRKİYE'nin 9 yıl aradan sonra ev sahipliği yaptığı Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix'si başladı. Mercedes pilotu ile ReEnault pilotu ilk virajda birbirine girdi...
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix'si başladı. 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde düzenlenecek 58 turluk yarış, saat 13.10'da start aldı. Racing Point takımından Kanadalı Lance Stroll, kariyerinde ilk kez bir yarışa pole pozisyonundan başladı. Kariyerinin 7. şampiyonluğuna koşan İngiliz pilot Lewis Hamilton ise 6. cepten kalkış yaptı.
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix'si, Intercity İstanbul Park'ta yapıldı.
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Yarışın ilk virajında Mercedes takımı pilotu Valtteri Bottas (77) ile Renault takımı pilotu Esteban Ocon (31) çarpıştı.
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