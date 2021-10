Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde yarış başladı 11. sıradan başlayan Hamilton yükselişte (Canlı)

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı olan Türkiye Grand Prix'i başladı. 11. sıradan başlayan Hamilton, şu anda 4. sıraya kadar yükseldi. Saat 15:00'de start alan yarışı canlı takip ediyoruz.

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası Rolex Türkiye Grand Prix'inde start verildi.

İlk 5 sıra;

1- Valteri Bottas (Mercedes)

2- Charles Leclerc (Ferrari)

3- Max Verstappen (Red Bull)

4- Lewis Hamilton (Mercedes)

5- Sergio Perez (Red Bull)

Alonson 5 saniye cezası aldı

İstanbul’daki yağışlı hava pilotlara zor anlar yaşattı. Yarış startının ardından ilk viraj sırasında Alpine’nin deneyimli pilotu Fernando Alonso spin attı. Yarışa 5. sırada başlayan Alonso 12 sıra geriledi ve 17. sıraya düştü. İlk turun ardından AlphaTauri’den Pierre Gasly ile Alpine’den Fernando Alonso, 5 saniye cezası aldı.

Sıralama turlarında 15. olan McLaren pilotu Daniel Ricciardo, aracının güç ünitesindeki değişiklik nedeniyle son sıradan yarışa başladı. Daha önce güç ünitesinde değişikliğe giden Ferrari’den Carlos Sainz ise 19. sıradan start aldı.

Gelişmeleri an be an aktarmaya devam edeceğiz...

Hamilton ile Verstappen arasında 2 puan var

Şampiyonluğun iki büyük adayı Lewis Hamilton ile Max Verstappen, Türkiye Grand Prix'sine iki puan farkla başladı.

Türkiye'deki 16. etap öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 246,5 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 244,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 151

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 139

5. Sergio Perez (Meksika): 120