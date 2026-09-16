Formula 1 Türkiye Grand Prix’si ne zaman? 2027 İstanbul Park yarışı hangi tarihte, bilet ön kaydı nasıl yapılır?

Formula 1’in altı yıllık aranın ardından Türkiye’ye dönüşünde yarış tarihi resmen belli oldu. “Formula 1 Türkiye Grand Prix’si ne zaman?”, “2027 İstanbul Park yarışı hangi tarihte?”, “F1 Türkiye biletleri satışa çıktı mı?” ve “Bilet ön kaydı nasıl yapılır?” gibi sorular araştırılıyor. Formula 1 ve FIA’nın açıkladığı 2027 takviminde İstanbul Park 17. yarış hafta sonu olarak yer aldı. Peki antrenman, sıralama ve ana yarış hangi gün yapılacak, bilet süreci nasıl işleyecek? İşte ayrıntılar.

FORMULA 1 TÜRKİYE GRAND PRIX’Sİ NE ZAMAN?

Formula 1 Türkiye Grand Prix’si 1-3 Ekim 2027 tarihleri arasında TOSFED İstanbul Park’ta düzenlenecek. Formula 1 ve FIA tarafından açıklanan resmi 2027 takviminde Türkiye, sezonun 17. Grand Prix’si olarak yer aldı. İstanbul yarışı Azerbaycan Grand Prix’sinin ardından, Singapur Grand Prix’sinden önce koşulacak.

2027 İSTANBUL PARK F1 YARIŞI HANGİ GÜN?

Türkiye Grand Prix hafta sonu 1 Ekim Cuma günü antrenman turlarıyla başlayacak. 2 Ekim Cumartesi günü sıralama turları, 3 Ekim Pazar günü ise ana yarış gerçekleştirilecek. Böylece Formula 1 araçları 2021’den sonra ilk kez resmi bir Grand Prix hafta sonunda İstanbul Park’a dönecek.

FORMULA 1 TÜRKİYE BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

16 Eylül 2026 itibarıyla 2027 Türkiye Grand Prix’sinin genel bilet satışı henüz başlamadı. Bilet kategorileri ve resmi satış fiyatları da açıklanmış değil. TOSFED, taraftarların bilet satışları ve organizasyona ilişkin resmi duyurulardan haberdar olabilmeleri için ön kayıt yaptırabileceklerini duyurdu.

F1 TÜRKİYE GRAND PRIX BİLET ÖN KAYDI NASIL YAPILIR?

Bilet ön kayıt işlemi Türkiye Grand Prix organizasyonunun resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Taraftarlar iletişim bilgilerini sisteme bırakarak bilet satışının başlaması ve organizasyonla ilgili yeni duyurular hakkında bilgi alabiliyor. Ön kayıt, doğrudan bilet satın alma işlemi anlamına gelmiyor; bilet satış süreci ayrıca duyurulacak.

FORMULA 1 TÜRKİYE BİLET FİYATLARI NE KADAR?

2027 Türkiye Grand Prix için tribün ve genel giriş bilet fiyatları henüz resmi olarak açıklanmadı. Bu nedenle internette dolaşan fiyat listelerini kesinleşmiş 2027 tarifesi olarak değerlendirmemek gerekiyor. Bilet kategorileri, satış tarihleri ve fiyatların organizasyon tarafından daha sonra ilan edilmesi bekleniyor.

FORMULA 1 TÜRKİYE’DE KAÇ YIL YAPILACAK?

Formula 1 ile Türkiye arasında beş yıllık anlaşma imzalandı. Buna göre İstanbul Park’ın 2027’den başlayarak 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapması planlanıyor. Türkiye böylece tek sezonluk dönüş yerine uzun vadeli olarak F1 takvimine geri dönüyor.

FORMULA 1 EN SON TÜRKİYE’DE NE ZAMAN YAPILDI?

Türkiye Grand Prix’si son olarak 2021 yılında İstanbul Park’ta gerçekleştirildi ve yarışı Mercedes pilotu Valtteri Bottas kazandı. İstanbul Park, Formula 1’e ilk kez 2005 yılında katıldı. Türkiye 2005-2011 dönemindeki yedi yarışın ardından 2020 ve 2021’de iki kez daha F1’e ev sahipliği yaptı. 2027 yarışı Türkiye’de düzenlenecek 10. Formula 1 Grand Prix’si olacak.

İSTANBUL PARK PİSTİ KAÇ KİLOMETRE?

İstanbul Park yaklaşık 5,33 kilometrelik pist uzunluğuna sahip. Saat yönünün tersine koşulan pist, özellikle dört apeksli ünlü 8. virajıyla Formula 1’in teknik açıdan dikkat çeken pistleri arasında bulunuyor. 2027 takvimindeki Türkiye ayağı FIA pist homologasyonuna tabi olarak gerçekleştirilecek.