Formula 1 takvimi resmen duyuruldu: İstanbul Park dev yarışa hazırlanıyor!

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ve Formula 1 yönetimi tarafından paylaşılan 2027 sezonu yarış takvimine göre, Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Pilotlar ve takımlar, üç günlük dev organizasyon kapsamında İstanbul Park pistinin zorlu virajlarında zafer mücadelesi verecek.

1 Ekim Cuma günü antrenman turlarıyla başlayacak olan heyecan dalgası, 2 Ekim Cumartesi günkü sıralama turlarıyla tırmanacak. Büyük yarış ise 3 Ekim Pazar günü damalı bayrağın sallanmasıyla son bulacak.

İSTANBUL PARK TARAFINDA BÜYÜK HEYECAN

Efsanevi "8. Viraj" başta olmak üzere sürücülerin en sevdiği pistler arasında gösterilen İstanbul Park, yıllar sonra yeniden F1 motorlarının sesleriyle yankılanacak. Organizasyon yetkilileri ve spor severler, etkinliğin hem ülke tanıtımına hem de spor turizmine büyük katkı sağlayacağını belirtiyor.

Bilet satış tarihleri ve organizasyon detaylarının önümüzdeki günlerde resmi kanallar üzerinden duyurulması bekleniyor.