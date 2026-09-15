Ford Puma ST-Line Black Edition satışa sunuldu işte satış fiyatı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford'un motor sporları mirasından esinlenerek geliştirilen Puma ST-Line Black Edition, hibrit motor, sürüş destek sistemleri ve bağlantı teknolojilerini bir arada sunuyor.

Ford Otosan'ın Romanya'daki Craiova fabrikasında üretilen sınırlı sayıdaki model, "Fantastik Kırmızı" gövde rengiyle satışa sunuluyor.

Modelde kaput ve gövde boyunca uzanan siyah şeritler, siyah tavan ve ayna kapaklarıyla geniş arka spoiler bulunuyor. ST serisinden esinlenen ön ve arka tamponlara sahip otomobilde gövde rengi marşpiyeller, siyah ön ızgara, LED ön farlar ve 18 inç siyah alüminyum alaşım jantlar yer alıyor.

Puma ST-Line Black Edition, 125 PS güç ve 170 Nm tork üreten 1,0 litrelik EcoBoost Hibrit (mHEV) motor ve 7 ileri otomatik şanzımanla sunuluyor. Model, saatte sıfırdan 100 kilometre hıza 9,6 saniyede ulaşabiliyor.

Normal, EKO, Sport ve Kaygan olmak üzere 4 sürüş modunun bulunduğu otomobilde geri görüş kamerası, ön ve arka park sensörleri, hız kontrol sistemi ve şerit takip asistanı standart donanımlar arasında bulunuyor. Yaya ve bisiklet algılama özelliğine sahip Gelişmiş Çarpışma Önleme Yardımcısı da aracın sürüş destek sistemleri arasında yer alıyor.

Dijital gösterge paneli ve SYNC4 sistemi

Modelin iç mekanında ST-Line serisine özgü kırmızı dikişli kumaş koltukların yanı sıra 12,8 inç dijital gösterge paneli bulunuyor.

Orta konsoldaki 12 inç SYNC4 bilgi-eğlence sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sağlıyor. Araçta ayrıca anahtarsız çalıştırma sistemi ile bagaj zemininin altında 80 litrelik Ford MegaBox saklama alanı yer alıyor.

Ford Puma ST-Line Black Edition, 1 milyon 998 bin 700 liradan başlayan tavsiye edilen satış fiyatıyla müşterilerle buluşuyor.